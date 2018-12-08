Программа «Приморская рыба» вопреки слухам продолжится в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-08T09:33:53+03:00

Более 500 тонн рыбы уже продано в Приморье по сниженной цене в рамках проекта «Приморская рыба»

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Врио губернатора Олег Кожемяко обсудил развитие программы с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

По словам Кожемяко, главная задача уже достигнута — жители почти всех муниципалитетов могут купить пять видов рыбопродукции по сниженной цене.

«Программа продолжится и в 2019 году. Более того, мы хотим привлечь больше рыбодобывающих компаний и увеличить ассортимент. Хотелось бы, чтобы больше лососевых участвовало в программе: приморцы должны покупать красную рыбу по доступной цене. Здесь нам нужна ваша поддержка», — заявил он.

Илья Шестаков подчеркнул, что проект вызвал много положительных отзывов не только у жителей, но и у рыбодобывающих компаний. Вот почему поэтому федеральные власти готовы его всесторонне поддержать.

«Ваша инициатива позволила снять наценку с рыбопродукции. Рыбакам проще работать напрямую с розничными сетями. Отзывы очень хорошие. Мы будем заниматься этим проектом и привлекать к нему другие компании», — сообщил он.

Еще один вопрос, с которым обратился Кожемяко, — о запрете на промышленный лов корюшки в бухте Новик.

«Приближается сезон зимней рыбалки. Приморцы ежегодно выходят зимой на рыбалку, я и сам участвую. Нас беспокоит, что в бухте Новик ловят корюшку промышленными орудиями. Население жалуется и просит запретить здесь этот вид лова», — отметил он.

Глава Росрыболовства поддержал эту инициативу, отметив, что решение о запрете уже принято и вскоре будет официально оформлено.