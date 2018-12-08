Пять регионов Дальнего Востока получат гранты на 20 миллиардов: а что Приморью
Пять продемонстрировавших высокие темпы экономического роста регионов Дальнего Востока получат правительственные гранты на общую сумму 20 миллиардов рублей.
Решение о выделении грантов приняли на недавнем заседании правительства России.
Как сообщили в Минвостокразвития, среди грантополучателей - Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский и Приморский края.
По данным Минвостокразвития, сегодня на Дальнем Востоке реализуют 1422 проекта с общим объемом заявленных инвестиций 3,7 триллиона рублей.
«Нам предстоит работа по разработке Нацпрограммы развития Дальнего Востока. Мы с губернаторами договаривались, что эта работа начнется в регионах. Сейчас идет сбор предложений в муниципалитетах», — сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.