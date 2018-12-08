2018-12-08T09:58:05+03:00
Общество

Пять регионов Дальнего Востока получат гранты на 20 миллиардов: а что Приморью

Сегодня на Дальнем Востоке реализуют 1422 проекта с общим объемом заявленных инвестиций 3,7 триллиона рублей
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото из архива авторафото из архива автора
Изменить размер текста:

Пять продемонстрировавших высокие темпы экономического роста регионов Дальнего Востока получат правительственные гранты на общую сумму 20 миллиардов рублей.

Решение о выделении грантов приняли на недавнем заседании правительства России.

Как сообщили в Минвостокразвития, среди грантополучателей - Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский и Приморский края.

По данным Минвостокразвития, сегодня на Дальнем Востоке реализуют 1422 проекта с общим объемом заявленных инвестиций 3,7 триллиона рублей.

«Нам предстоит работа по разработке Нацпрограммы развития Дальнего Востока. Мы с губернаторами договаривались, что эта работа начнется в регионах. Сейчас идет сбор предложений в муниципалитетах», — сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей