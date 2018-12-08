2018-12-08T13:08:09+03:00
Спорт

Приморский «Адмирал» проиграл «Барысу» в домашней схватке

«Адмирал» уже которую игру подряд не может подняться со дна турнирной таблицы
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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На домашнем льду «Фетисов Арены» владивостокский «Адмирал» проиграл схватку с астанинским «Барысом».

Начавшаяся заброшенной «моряками» шайбой игра закончилась со счётом 1:3 не в нашу пользу. Примечательно, что для казахских гостей этот матч стал четвертым победным из последних пяти. «Адмирал» о такой результативности может только мечтать.

В первом периоде команды обменялись шайбами. На гол Константина Глазачева астанинский клуб ответил снайперским броском Патриса Кормье. На 39-й минуте команда Андрея Скабелки оторвалась благодаря шайбе Даррена Дица при игре «4 на 4».

Всё стало окончательно ясно после второго гола Патриса Кормье в пустые ворота в финале третьего периода.

Добавим, что «Адмирал» уже которую игру подряд не может подняться со дна турнирной таблицы. Сейчас приморский клуб на 12-м месте, а «Барыс» — на пятом.

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