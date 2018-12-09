2018-12-09T03:55:15+03:00
Общество

В Приморье сегодня сохранится морозная погода

Во Владивостоке пока ещё держатся заморозки
Максим АВЕРКИН
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Зимние дни в Приморье пока только набирают оборотыЗимние дни в Приморье пока только набирают оборотыФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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9 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный,западный умеренный Температура воздуха -8...-20°C. Об этом сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -9...-11°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10°C.

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