В Приморье сегодня сохранится морозная погода
Во Владивостоке пока ещё держатся заморозки
Зимние дни в Приморье пока только набирают оборотыФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
Изменить размер текста:
9 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный,западный умеренный Температура воздуха -8...-20°C. Об этом сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -9...-11°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -9...-11°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10°C.