Программа «Приморская рыба» получила поддержку от главы Росрыболовства

СЕГОДНЯ 04:45 2018-12-09T05:33:28+03:00

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Более 500 тонн рыбы уже продали в Приморском крае по сниженной цене. Вопрос дальнейшего развития программы обсудил врио губернатора края Олег Кожемяко с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым в субботу, 8 декабря.

Во время разговора отмечалось, что краевые власти хотят привлечь больше рыбодобывающих компаний и увеличить количество продукции. В частности, на торговых рядах планируется разнообразить лососевое семейство.

На встрече руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что проект «приморская рыба» полюбился жителям края и рыбодобывающим компаниям. Найдя такой отклик, федеральные власти готовы поддержать этот курс в будущем.

Также Олег Кожемяко задался вопросом лова корюшки промышленным способом в бухте Новик.

- Нас беспокоит, что в бухте Новик используется лов корюшки промышленными орудиями лова. Население жалуется и просит запретить этот вид лова здесь, – отметил он.

Глава Росрыболовства поддержал эту инициативу, отметив, что решение о запрете уже принято и в ближайшее время будет официально оформлено.