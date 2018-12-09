В 2018 году в Приморье усилят природоохранные законы

СЕГОДНЯ 06:45 2018-12-09T07:49:57+03:00

На очистку Золотого Рога уже готовы потратить около 70 миллионов рублей

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Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкином. В разговоре они наметили новые законы на запрет на вырубки липы, а также разработали новые правила расчистки русел рек. Об этом пишет «Приморская газета».

В результате встречи в Приморье упростят обеспечивание людей древесиной. Сейчас жители края заключают прямые договоры между муниципалитетом и краевым департаментом лесного хозяйства без проведения конкурсных процедур и аукционов. Это только создает дополнительные препятствия, из-за чего дорожают дрова.

Однако по поручению врио губернатора сейчас разрабатывается система гортопов, чтобы цена на дрова для граждан оставалась единой. Это существенно упорядочит механизм заготовки.

Помимо этого они обсудили очистку бухты Золотой Рог. На сегодняшний день уже разработана программа по ликвидации накопленного вреда, а в 2017 году был заключен контракт на выполнение научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ между подведомственными учреждениями Минприроды и Дальневосточным федеральным университетом.

На очистку моря планируют выделить 66 млн рублей. При этом на комплексную чистку необходимо около миллиарда рублей.

Также усилят охрану липы, для чего расширят границы охранных зон, где рубка липы под запретом. Отмечается, что в крае ежегодно вырубается около 170 тысяч кубометров липы ежегодно. Этот вид дерева востребован преимущественно при производстве шпона и в столярном деле, идет в основном на экспорт. Всего же в крае объем деревозаготовки составляет 4,5 миллиона кубометров в год, доля липы в нем — не более 5%.

В плане рассчитски русел рек и дноуглубительных работ будет упрощен на федеральном уровне. Также эту работу предложили проводить на ежегодной основе.