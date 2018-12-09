2018-12-09T09:15:24+03:00
Общество

В Приморье спустили на воду современное судно

Самоходная баржа проекта «Славянка» грузоподъемностью до 40 тонн построена Славянским судоремонтным заводом
Максим АВЕРКИН
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в субботу, 8 декабря, во время рабочей поездки в Хасанский район принял участие в церемонии спуска на воду новейшего судна для гражданского флота, построенного в Приморье. Об этом пишет пресс-служба краевой администрации.

Самоходная баржа проекта «Славянка» грузоподъемностью до 40 тонн построена Славянским судоремонтным заводом для работы на переправах Камчатки. С её помощью можно будет обеспечить пассажирские перевозки, а также доставку грузов и транспорта летом и осенью.

Олег Кожемяко поздравил коллектив завода с успешным выполнением заказа, подчеркнув, что российские верфи всегда были надежными и качественными исполнителями.

- Сейчас наша задача – вернуть рыбный флот на наши судоремонтные предприятия. Нужно создать все условия для того, чтобы суда и корабли не только строились, но и ремонтировались в России и в нашем регионе, в частности. Ведь сотни миллионов рублей, которые сегодня уходят за рубеж, могли бы работать на наши заводы, обеспечивая уверенность в завтрашнем дне жителям края», – отметил Олег Кожемяко.

Отметим, что на сегодняшний день рыболовецкий флот по разным причинам чаще ремонтируется на верфях Китая и Кореи.

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