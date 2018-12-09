2018-12-10T00:49:57+03:00
Общество

Первый крытый футбольный манеж открылся во Владивостоке

В планах строительство крытых площадок под баскетбол и волейбол
Максим АВЕРКИН
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Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
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Крытый футбольный манеж открыли во Владивостоке на территории стадиона «Динамо». Теперь горожанам доступны два поля с искусственным покрытием, тёплые раздевалки и места для родителей и зрителей.

Как передаёт «Вести. Приморье», сегодня президент группы компаний «Тигр» Сергей Дарькин ознаменовал открытые крытого манежа разрезанием красной ленты. По его словам, ещё недавно прошло открытие нового манежа для занятий хоккеем. Теперь настала очередь футболистов.

При этом в планах группы не останавливаться и продолжать помогать развитию приморского спорта. На этот раз они планируют построить несколько крытых площадок для занятий баскетболом и волейболом.

Отмечается, что первый крытый футбольный манеж во Владивостоке стал продолжением спортивного проекта, частью которого было и открытие ледовой арены «Ice Тигр» на Змеинке.

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