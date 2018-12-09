Большой костёр загорелся во Владивостоке из-за детской игры
Ребята не ожидали, что пламя так быстро разгорится
Пожар разгорелся на ПостышеваФото: "КП" Архив
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Разгоревшийся пожар возле школы №19 чуть спалил несколько автомобилей во Владивостоке. Пожарные не могли проехать из-за труднодоступности места.
Как передаёт ИА PrimaMedia, несколько школьников сегодня разожгли костёр рядом с пришкольными гаражами на улице Постышева. За несколько минут он разгорелся до такой степени, что потушить его простым распиныванием веток уже нельзя было. Пришлось ждать пожарных.
Спасатели приехали к месту быстро, но долго не могли до него добраться - не получалось проехать из-за труднодоступности. Однако всё же позже его удалось потушить.