2018-12-10T00:12:36+03:00
Общество

Зима в своих правах: в Приморье нет снега, но очень холодно

На севере края - в Красноармейском и Дальнереченском районах - холода приближаются к -30°C
Игорь СОРОКИН
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Буквально со дня на день во Владивостоке начнут работу елочные базары, которые слегка согреют приморцев новогодним настроениемБуквально со дня на день во Владивостоке начнут работу елочные базары, которые слегка согреют приморцев новогодним настроениемФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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Сегодня, 10 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного давления.

Это подразумевает, что в крае переменная облачность, без осадков, сообщает портал Primpogoda.ru. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −6... −18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −8... −10°C, утром −12... −14°C

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух −8... −10°C, утром −17... −19°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −7... −9°C, утром −11... −13°C.

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