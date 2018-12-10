Зима в своих правах: в Приморье нет снега, но очень холодно

10 Дек. 00:12 2018-12-10T00:12:36+03:00

Буквально со дня на день во Владивостоке начнут работу елочные базары, которые слегка согреют приморцев новогодним настроением Фото: Вилитарий ФИЛАТОВ

На севере края - в Красноармейском и Дальнереченском районах - холода приближаются к -30°C

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Сегодня, 10 декабря, погоду в Приморье определят поле повышенного давления.

Это подразумевает, что в крае переменная облачность, без осадков, сообщает портал Primpogoda.ru. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −6... −18°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −8... −10°C, утром −12... −14°C

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух −8... −10°C, утром −17... −19°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −7... −9°C, утром −11... −13°C.