2018-12-10T01:03:58+03:00
Общество

Реку Гнилушку чистят от мусора в Приморье

Олег Кожемяко проверил ход работ и отметил, что подобные мероприятия проводят сейчас и в других районах Приморья
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Укрепление берегов и расчистка русел рек Гнилушка и Сысоевка идет в Яковлевском районе Приморья.

Ход работ проинспектировал врио губернатора края Олег Кожемяко.

Сейчас на реках работает тяжелая техника. Экскаваторы и самосвалы выбирают мусор со дна, одновременно отсыпая берега. Специалисты отмечают, что сейчас самое время для таких работ — уровень воды небольшой, техника не вязнет.

«Во время дождей река разлилась, вышла из берегов, пришлось вводить режим ЧС, который действует до сих пор. Именно в его рамках и занимаемся реками», — пояснил глава муниципалитета Николай Вязовик.

Олег Кожемяко проверил ход работ и отметил, что подобные мероприятия проводят сейчас и в других районах Приморья. Все работы завершат в декабре-январе.

«Расчистка и берегоукрепление позволят избежать весенних паводков. Это предупредительные меры, с которыми муниципалитеты справятся сами. Работы оплатим из краевого бюджета. В частности, Яковлевскому району предусмотрели почти 4 миллиона рублей», — заявил врио губернатора.

По словам Олега Кожемяко, эта работа по упрощенной системе будет ежегодной. Такая договоренность достигнута с Минприроды.

«Мы можем чистить реки, углублять дно и укреплять берега уже сейчас, не тратя времени на бюрократию», — отметил он.

Кроме того, во время воскресной поездки в Яковлевский район врио губернатора Олег Кожемяко посетил центральную районную больницу, где пообщался с персоналом и пациентами, а также встретился с населением.

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