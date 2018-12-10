2018-12-10T01:36:17+03:00
Общество

Жителям Анучинского района Приморья починят стадион и поставят спортплощадки

Власти Приморья отказываются от софинансирования 80 на 20 как разорительного для муниципальных бюджетов
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Краевой бюджет направит на капремонт стадиона в селе Анучино 16 миллионов рублей в 2019 году. Об этом стало известно во время встречи врио губернатора Олега Кожемяко с жителями Анучинского района.

Как отметил врио губернатора, благодаря краевой субсидии в 2019 году капитально отремонтируют стадион детско-юношеской спортивной школы в Анучино. Кроме того, в районных селах появятся семь универсальных спортплощадок. 4,4 миллиона рублей район получит на формирование комфортной среды.

«Деньги пойдут на благоустройство четырех населенных пунктов. Какие именно работы и где ставить спортплощадки, решайте сами», — заявил Кожемяко.

При этом он подчеркнул, что власти Приморья отказываются от софинансирования 80 на 20 как разорительного для муниципальных бюджетов.

«Мы прекрасно понимаем, что нет у районов денег, они тянутся из последних сил, чтобы войти в эти программы. Поэтому в 2019 году увеличиваем дотации муниципалитетам», — обозначил он.

Также 1,7 миллиона краевых рублей запланировали на ремонт водопровода Анучинского района.

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