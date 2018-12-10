Налётчики с пневматикой напали на пит-стоп и сели в тюрьму в Приморье

10 Дек. 02:29 2018-12-10T02:29:19+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вооруженный разбой». Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 12 лет

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали в Приморье подозреваемых в разбое.

В дежурную часть ОМВД по Артёму поступило заявление сотрудника кафе быстрого питания в районе улицы Уткинской. Мужчина сообщил, что в павильон ворвались злоумышленники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили дневную выручку и мобильный телефон.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего и очевидцев. Около пит-стопа нашлись шапки-балаклавы и пневматический пистолет.

Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения в павильоне, составили фотороботы предполагаемых преступников. Ориентировку с приметами злоумышленников передали наружным нарядам полиции.

Вскоре по подозрению в нападении сотрудники Госавтоинспекции задержали двоих жителей Артема 18 и 20 лет. Их доставили в отдел полиции, где задержанные и признались в содеянном. Похищенные деньги и мобильный телефон изъяты и будут возвращены хозяину.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вооруженный разбой». Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 12 лет. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к другим преступлениям.