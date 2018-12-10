2018-12-10T02:29:19+03:00
Происшествия

Налётчики с пневматикой напали на пит-стоп и сели в тюрьму в Приморье

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вооруженный разбой». Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 12 лет
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - ОМВД по Артёмуфото - ОМВД по Артёму
Изменить размер текста:

Полицейские задержали в Приморье подозреваемых в разбое.

В дежурную часть ОМВД по Артёму поступило заявление сотрудника кафе быстрого питания в районе улицы Уткинской. Мужчина сообщил, что в павильон ворвались злоумышленники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили дневную выручку и мобильный телефон.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего и очевидцев. Около пит-стопа нашлись шапки-балаклавы и пневматический пистолет.

Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения в павильоне, составили фотороботы предполагаемых преступников. Ориентировку с приметами злоумышленников передали наружным нарядам полиции.

Вскоре по подозрению в нападении сотрудники Госавтоинспекции задержали двоих жителей Артема 18 и 20 лет. Их доставили в отдел полиции, где задержанные и признались в содеянном. Похищенные деньги и мобильный телефон изъяты и будут возвращены хозяину.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вооруженный разбой». Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 12 лет. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к другим преступлениям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Анучинского района Приморья починят стадион и поставят спортплощадки
Корабли ТОФ прибыли в Индию для совместных учений
Реку Гнилушку чистят от мусора в Приморье
Зима в своих правах: в Приморье нет снега, но очень холодно
Большой костёр загорелся во Владивостоке из-за детской игры
Первый крытый футбольный манеж открылся во Владивостоке
В Приморье спустили на воду современное судно
Мужчина с женщиной отправятся в колонию за кражу спорт-костюма
В 2018 году в Приморье усилят природоохранные законы
Приморцы жалуются, что не могут уехать из Владивостока
Программа «Приморская рыба» получила поддержку от главы Росрыболовства
Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
В Приморье сегодня сохранится морозная погода
Приморский «Адмирал» проиграл «Барысу» в домашней схватке
Глава Росрыболовства удивил заявлением о ценах на красную икру
Пять регионов Дальнего Востока получат гранты на 20 миллиардов: а что Приморью
Программа «Приморская рыба» вопреки слухам продолжится в 2019 году
Томящихся в Приморье косаток еще не поздно отпустить — эксперты
Три приморца погибли из-за гулявшего по трассе пенсионера
Центробанк упростит доступ приморцев к живым деньгам
Мечтавший о мускулах приморец заказал в Сети запретные таблетки
Олег Кожемяко: Приморье будет спортивным регионом