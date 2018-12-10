2018-12-10T03:09:10+03:00
Общество

Жители Владивостока эмигрируют на другие планеты

Они шлют землякам космический привет и несколько «вредных» советов
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Совет первый. Заберите у детей книжки про космос

Каждый школьник мечтает стать героем фантастического романа, где он покорит новый мир и победитинопланетное чудовище. Подумайте три раза, а вашему ребенку это нужно? У родителей космонавтов сплошные траты: литературу закупи, еду из тюбиков запаси. Опять же, космопаспорт непонятно как получать.

Совет второй. Не пускайте детей в «Космодрайв»

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Пошел с ребенком в «Космодрайв» - больше ничего в этот день не планируй. Космические приключения парка покорили больше 500 000 тысяч детей России и Беларуси, лишили их сна и обрекли на мечты о полете в космос. А после тренировок на тренажерах и в виртуальной реальности мальчики и девочки требуют записать их в астрономический кружок.

Совет третий. Попали в «Космодрайв» - веселитесь вместе с детьми

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Пока ваши дети осваивают воздушные бои и познают гравитационные законы Вселенной, вы можете расслабиться в кресле и полетать в виртуальной реальности. Проголодались – перекусите борщом из тюбика или гречкой с мясом. А если хотите сделать себе приятно, узнайте свой вес и возраст на Марсе. Поверьте, вы точно обрадуетесь.

Космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв» будет работать только с 14 декабря по 8 января в ТРК «Седанка Сити». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Все дети до 4 лет посещают парк бесплатно! Для школьников до 14 лет есть специальное предложение со скидкой 100%, подробнее читайте здесь https://vk.com/topic-173859937_42014501. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Сайт: https://космодрайв.рф

VK: https://vk.com/kosmodrive_vladivostok

Телефон 8 (924) 737 26 19

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