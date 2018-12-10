Жительницу Приморья осудили за жульничество с пособиями

СЕГОДНЯ 03:13 2018-12-10T03:13:35+03:00

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей 200 часов обязательных работ, но этим приговор не ограничился

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В Красноармейском районе Приморья завершился суд по мошенничеству с пособиями.

Суд Красноармейского района вынес приговор жительнице Приморья. Женщину признали виновной в мошенничестве с предоставлением заведомо ложных сведений при получении выплат.

Как установлено в суде, фигурантка утаила тот факт, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, и была поставлена на учет как безработная. Это позволило ей незаконно получать пособие по безработице.

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей 200 часов обязательных работ, постановив взыскать с осужденной незаконно полученные деньги. Приговор вступил в силу.