2018-12-10T03:30:28+03:00
Происшествия

«Врубил фары»: таможня Владивостока задержала партию автоконтрабанды

Контрабандный товар арестован, возбуждено административное дело, владельцу грозит штраф или конфискация
Игорь СОРОКИН
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1 100 незадекларированных запчастей для грузовиков — всего более тонны — выявили сотрудники Владивостокской таможни в Морском порту Владивосток.

Российский импортер подал декларацию на ввоз из Китая более 24 тонн автозапчастей для грузовой техники. При досмотре владивостокские таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара еще 1100 незадекларированных запчастей — фары, подшипники, масляные и воздушные фильтры. Запчасти были спрятаны в глубине контейнера среди легального товара.

Очень скоро таможенники выяснили, что поставщик намеренно не указал автозапчасти в декларации, так как у него отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество товара. В результате незадекларированный товар арестован.

Справка КП

За недекларирование товаров для юридических лиц предусмотрен административный штраф от ½ до двукратного размера стоимости товаров либо их конфискация.

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