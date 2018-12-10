«Врубил фары»: таможня Владивостока задержала партию автоконтрабанды

СЕГОДНЯ 03:30 2018-12-10T03:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

1 100 незадекларированных запчастей для грузовиков — всего более тонны — выявили сотрудники Владивостокской таможни в Морском порту Владивосток.

Российский импортер подал декларацию на ввоз из Китая более 24 тонн автозапчастей для грузовой техники. При досмотре владивостокские таможенники обнаружили в контейнере кроме заявленного товара еще 1100 незадекларированных запчастей — фары, подшипники, масляные и воздушные фильтры. Запчасти были спрятаны в глубине контейнера среди легального товара.

Очень скоро таможенники выяснили, что поставщик намеренно не указал автозапчасти в декларации, так как у него отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество товара. В результате незадекларированный товар арестован.

Справка КП

За недекларирование товаров для юридических лиц предусмотрен административный штраф от ½ до двукратного размера стоимости товаров либо их конфискация.