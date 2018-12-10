2018-12-10T04:05:38+03:00
Происшествия

Виновника аварии с тремя погибшими посадили в Приморье

В Анучинском районе вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погибли три человека
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Анучинский районный суд вынес приговор жителю Владивостока. Мужчина нарушил правила дорожного движения, что стало причиной гибели трех женщин.

Как установлено в суде, ДТП произошло в районе села Орловка. Управляя грузовиком, фигурант выехал на встречную полосу, где и врезался в Toyota Corolla Axio.

От страшного удара водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы, а три пассажирки погибли.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 6 лет в колонии-поселении с лишением права заниматься автовождением на три года.

Суд также удовлетворил требования потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 3 миллионов рублей в счет морального вреда.

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