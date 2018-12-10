Виновника аварии с тремя погибшими посадили в Приморье
Анучинский районный суд вынес приговор жителю Владивостока. Мужчина нарушил правила дорожного движения, что стало причиной гибели трех женщин.
Как установлено в суде, ДТП произошло в районе села Орловка. Управляя грузовиком, фигурант выехал на встречную полосу, где и врезался в Toyota Corolla Axio.
От страшного удара водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы, а три пассажирки погибли.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 6 лет в колонии-поселении с лишением права заниматься автовождением на три года.
Суд также удовлетворил требования потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 3 миллионов рублей в счет морального вреда.