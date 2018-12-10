2018-12-10T04:22:00+03:00
Происшествия

Приморский собачник наткнулся в лесу на павшую лошадь

Компетентные службы выясняют, кому могла принадлежать лошадь и из-за чего она погибла
Игорь СОРОКИН
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фото — Instagram-аккаунт mark2_cheфото — Instagram-аккаунт mark2_che
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В Уссурийске гулявший с собакой приморец наткнулся на труп лошади, уже присыпанный снегом. Судя по всему, скончавшееся животное пролежало в лесополосе уже несколько дней.

Как стало известно из соцсетей, мертвое животное найдено вблизи от Солдатского озера. По предварительным данным, животное застряло между двух деревьев, не смогло выбраться и умерло от травм и истощения. Во всяком случае, при поверхностном осмотре ран на теле животного не обнаружено.

Пока компетентные службы выясняют, кому могла принадлежать лошадь и из-за чего она погибла.

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