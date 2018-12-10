Житель Владивостока сутки провел на лодке в ледяном плену

10 Дек. 04:35 2018-12-10T07:07:52+03:00

58-летний мужчина более суток находился в ледяном плену. Сам рыбак добраться до берега не мог

Изменить размер текста: A A

Утром минувшего воскресенья, 9 декабря, во владивостокский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС поступило сообщение от единой дежурной диспетчерской службы.

Диспетчер рассказал, что в бухте Новик возле острова Русский зажало во льду резиновую лодку с человеком на борту. В указанный район тут же выдвинулась группа спасателей владивостокского поисково-спасательного отряда: три человека с плавсредством, гидрокостюмами и снаряжением.

Как рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС, спасатели нашли лодку с человеком примерно в километре от берега. Проломив лёд, они добрались до пострадавшего, оказав ему первую помощь.

По предварительным данным, 58-летний мужчина более суток находился в ледяном плену. При этом сам рыбак добраться до берега не мог. Разбить лёд у него не было сил — не слушались обмороженные руки. А для пешего похода лёд был еще слишком тонок.

Спасатели доставили пострадавшего на берег, передав врачам «скорой помощи». В итоге на всю операцию ушло около трех часов.

Ранее прокурор Приморья предложил изменить краевой закон "Об административных правонарушениях". Предложение заключается в том, чтобы ввести административную ответственность за выход и выезд на лёд, а также за купание в период становления и вскрытия ледяного покрова.

Стоит добавить, что за минувший 2017 год в Приморье из-за выхода на непрочный лед погибли 16 человек.