Молодой водитель погиб в тяжелой аварии в Приморье
Одной из причин могла быть потеря управления: возможно, молодой водитель просто уснул после бессонной ночи
фото - Instagram-паблик dpscontrol
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На трассе Фокино — Большой Камень произошла автоавария, в которой погиб человек.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, грузовик протаранил впередиидущий мусоровоз. От мощного удара кабину виновника ДТП смяло. 27-летний водитель, находившийся в ней, погиб на месте.
На место происшествия тут же прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.
Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего. Одной из причин могла быть потеря управления: возможно, молодой водитель просто уснул после бессонной ночи.