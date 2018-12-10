Молодой водитель погиб в тяжелой аварии в Приморье

10 Дек. 05:00 2018-12-10T05:00:14+03:00

Одной из причин могла быть потеря управления: возможно, молодой водитель просто уснул после бессонной ночи

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На трассе Фокино — Большой Камень произошла автоавария, в которой погиб человек.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, грузовик протаранил впередиидущий мусоровоз. От мощного удара кабину виновника ДТП смяло. 27-летний водитель, находившийся в ней, погиб на месте.

На место происшествия тут же прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.

Сейчас устанавливаются все подробности произошедшего. Одной из причин могла быть потеря управления: возможно, молодой водитель просто уснул после бессонной ночи.