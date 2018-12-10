Зарплату школьным водителям наконец повысят в Приморье

СЕГОДНЯ 05:48 2018-12-10T05:48:23+03:00

На те деньги, что сейчас получают такие работники, на селе выжить нельзя даже с подсобным хозяйством

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями Анучинского района поручил департаменту образования просчитать, за счет чего можно повысить зарплату водителям школьных автобусов.

Жители района пожаловались на нехватку таких водителей. Главной причиной приморцы назвали низкие зарплаты.

«В некоторых селах водители получают от 12 до 17 тысяч рублей. Это очень мало, профессиональные водители находят более высокие заработки. Ближайшее учебное заведение, где готовят водителей, находится в Арсеньеве, и, отучившись там, немногие возвращаются на такие заработки», — озвучили проблему люди.

Кожемяко согласился, что размер оплаты труда водителей школьных автобусов непозволительно низкий. Глава региона поручил департаменту образования и науки разработать механизм повышения зарплаты таким работникам.

«Это обязательно нужно сделать. Ведь мы закупаем автобусы, а работать на них некому будет. Тем более, речь идет о перевозках детей, там особые меры безопасности и требования к водителям должны быть повышенные», — заявил врио губернатора.