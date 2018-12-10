2018-12-10T07:41:36+03:00
Общество

Жителям Владивостока заплатят за патроны и взрывчатку

Гражданам предлагают вознаграждение за добровольно сданное незаконно хранившееся оружие
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Во Владивостоке изымают из незаконного оборота оружие, боеприпасы, взрывчатку и взрывные устройства.

Гражданам предлагают вознаграждение за добровольно сданное незаконно хранившееся оружие.

Постановлением администрации Приморского края утвержден порядок таких выплат. После прохождения всех формальностей приморцы получают деньги на банковский счет по прейскуранту:

Размеры вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

за каждую единицу

за каждую единицу

за каждую единицу

за каждую единицу

за каждую единицу

за каждые 1000 граммов

за каждую единицу

фото - мэрия Владивостока

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