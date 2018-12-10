2018-12-10T13:56:44+03:00
Общество

Более 13,5 тысяч браков заключили в Приморье в 2018 году

Понятно, что за 20 дней до конца года цифра эта вырастет, но уже незначительно
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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За 11 месяцев в Приморье зарегистрировали 13 584 брака.

Лидером по числу новосозданных ячеек общества является Владивосток — здесь заключено 5 155 браков. Об этом рассказали в департаменте загс Приморья

«Увеличение числа зарегистрированных браков отмечается по сравнению с прошлым годом в 10 муниципалитетах Приморья — в Дальнереченске, Спасске-Дальнем, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Надеждинском, Хасанском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском районах», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в 2018 году зарегистрировано 18 693 акта о рождении, 3 483 акта об установлении отцовства, 239 — об усыновлении, 1 099 — о перемене имени.

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