2018-12-10T11:09:08+03:00
Общество

Приморье добавит льгот пенсионерам и ветеранам труда

Власти Приморья планируют целиком поменять подход к системе капремонта
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Дополнительную поддержку приморским пенсионерам и ветеранам труда утвердят в Приморье.

Край примет новые льготы для тех, кто имеет трудовой стаж 40 и более лет. В частности, им снизят плату за капремонт жилья. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с почетными гражданами.

По словам главы региона, власти Приморья планируют целиком поменять подход к системе капремонта. Так, край намерен определять объем и объекты для работ вместе с муниципалитетами, а также доводить до них лимиты. Новую меру поддержки предусмотрят и для пожилых приморцев.

«Самый главный вопрос, который волнует всех жителей, мы это слышим на встречах, что люди, проработавшие 40 и более лет, не видят обозримых перспектив ремонта своего жилья. Поэтому будем принимать закон: тем, кто проработал 40 и более лет, уменьшать плату за капремонт. Это хороший шаг, который облегчит жизнь людей, отдавших свои годы на благо Приморья», — заявил врио губернатора.

Глава региона отметив, что разница в оплате будет компенсировать краевой бюджет, чтобы ремонт проводился в запланированном объеме и в срок.

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