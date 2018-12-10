2018-12-10T11:09:08+03:00
Общество

Приморье добавит льгот пенсионерам и ветеранам труда

Власти Приморья планируют целиком поменять подход к системе капремонта
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Дополнительную поддержку приморским пенсионерам и ветеранам труда утвердят в Приморье.

Край примет новые льготы для тех, кто имеет трудовой стаж 40 и более лет. В частности, им снизят плату за капремонт жилья. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с почетными гражданами.

По словам главы региона, власти Приморья планируют целиком поменять подход к системе капремонта. Так, край намерен определять объем и объекты для работ вместе с муниципалитетами, а также доводить до них лимиты. Новую меру поддержки предусмотрят и для пожилых приморцев.

«Самый главный вопрос, который волнует всех жителей, мы это слышим на встречах, что люди, проработавшие 40 и более лет, не видят обозримых перспектив ремонта своего жилья. Поэтому будем принимать закон: тем, кто проработал 40 и более лет, уменьшать плату за капремонт. Это хороший шаг, который облегчит жизнь людей, отдавших свои годы на благо Приморья», — заявил врио губернатора.

Глава региона отметив, что разница в оплате будет компенсировать краевой бюджет, чтобы ремонт проводился в запланированном объеме и в срок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей