2018-12-10T14:33:21+03:00
Общество

Новогодний городок сооружают в Спортивной гавани Владивостока

31 декабря на набережной Спортивной гавани заработают около 20 локальных площадок
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Создание зимнего городка завершается на набережной Спортивной гавани Владивостока.

На сегодня здесь уже появились новогодняя ель, светодиодный фонтан и панно «С Новым годом».

Закончилась установка двухскатной горки. Вскоре специалисты покроют конструкцию защитным слоем и приступят к заливке.

Завершается и монтаж катка. Его длина составляет 23 метра, ширина — 11. Около катка установят скамейки, также здесь появится арт-объект «Маяк». Подрядчик обеспечит равномерное ледяное покрытие настила на протяжении всех новогодних каникул.

Напомним, что на этот раз празднование Нового 2019 года во Владивостоке развернется на двух площадках — на центральной площади и набережной Спортивной гавани.

Так, 31 декабря на набережной Спортивной гавани заработают около 20 локальных площадок. Здесь же пройдет фестиваль морских песен. После этого программу продолжит «Морской бой» — две команды артистов будут по очереди исполнять хиты на новогоднюю тему.

Как сообщают организаторы, после праздничного концерта на сцену выйдут Дед Мороз, Снегурочка и другие герои, которые поздравят горожан с Новым годом. Завершится праздник ярким фейерверком.

На второй площадке, которой стала центральная площадь города, с 22 декабря по 8 января развернется фестиваль-ярмарка «Новогодние сказки».

По словам организаторов, новогодний городок, который построят во Владивостоке впервые, является аналогом европейских рождественских городков. Здесь появятся три новых улицы — Новогодняя, Дальневосточная и Пихтовая. На них расположатся 45 торговых домиков, где можно будет купить продукты и сувениры. В центре площади появится каток для детей до 12 лет, будут установлены теплушки и несколько арт-объектов. Развлекать гостей фестиваля-ярмарки будут артисты-аниматоры.

31 декабря здесь же пройдут праздничные мероприятия в рамках концепции «Новый! Лучший! Наш!». Для жителей и гостей города выступят народные коллективы, прозвучат песни, любимые поколениями. Обещают организаторы и прямую телетрансляцию из других стран, где владивостокцев поздравят новогодние персонажи. Праздник закончится ярким фейерверком.

фото - мэрия Владивостока

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