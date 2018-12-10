Бесснежная зима воцарилась в Приморье

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -5...-7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C.

Сегодня, 11 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный.Температура воздуха -5...-15°C.

В крае переменная облачность

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