2018-12-10T23:53:38+03:00
Общество

Бесснежная зима воцарилась в Приморье

В крае переменная облачность
Софья КУЧИНА
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Фото:ukranews.comФото:ukranews.com
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Сегодня, 11 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный.Температура воздуха -5...-15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -5...-7°C.

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