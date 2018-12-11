2018-12-11T04:48:42+03:00
Общество

Приморский капитан наловил камбалы на 2,5 года «условки»

Когда моряк организовал добычу рыбы, действовал запрет на вылов
Софья КУЧИНА
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Фото: http://eklev.ru/ryby/morskie/kambala.htmlФото: http://eklev.ru/ryby/morskie/kambala.html
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В Тернейском районе капитану рыболовецкого судна дали 2,5 года условного срока за незаконный вылов камбалы. Моряку назначили испытательный срок 1,5 года.

Как установили в суде, в январе-феврале 2017 года, находясь в Японском море, в исключительной экономической зоне РФ он организовал вылов свыше 315 тысяч особей камбалы дальневосточной. Всё бы ничего, но в этот момент действовал запрет на добычу этой рыбы.

В результате этого поступка водные биоресурсы получили ущерб на сумму свыше 15,7 миллионов рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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