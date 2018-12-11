2018-12-11T05:52:18+03:00
Общество

Русские моряки с «Палладия» в Южной Корее сидят без еды и света

На судне проблемы со снабжением
Софья КУЧИНА
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Фото: fleetphoto.ru\bushmakinФото: fleetphoto.ru\bushmakin
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Экипаж, арестованного в Пусане судна «Палладий», страдает от проблем со снабжением, сообщает «КП» со ссылкой на ТАСС. По информации председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза Моряков (ДВО РПСМ) Николая Суханова, на танкере нет электричества, а продукты поставляют с перебоями.

«Комсомолка» напоминает, «Палладий» задержали в Южной Корее из-за долгов за ремонт судна и загрязнение акватории. В ночь с 27 на 28 августа наши моряки попытались прорваться через береговую охрану порта, чтобы выйти в Японское море. Корейцы заметили хитрый ход и устроили целую спецоперацию с вертолётом и стрельбой.

Зачинщика-судовладельца Андрея Андреева и трёх членов экипажа отправили в следственный изолятор, где они пребывают уже полтора месяца. Всех их обвиняют в сопротивлении при задержании. Это уголовная статья, по ней морякам грозит до пяти лет тюрьмы.

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