Во Владивостоке неизвестные незаметно утащили почти 22 кубометра грунта

СЕГОДНЯ 06:53 2018-12-11T06:53:06+03:00

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Прокуратура Советского района Владивостока выявила незаконную добычу полезных ископаемых. При обследовании земельных участков в районе улицы Яблоневой ведомство зафиксировало выемку скального грунта. В тот момент, когда служащие надзора в сфере природопользования осматривали место, никакой спецтехники здесь не было. По предварительным расчетам неизвестные выработали свыше 21,8 кубометров грунта. Ущерб составил 21,5 миллионов рублей.

Между тем, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды обще не выдавал лицензии на добычу грунта в указанном месте.

Прокурор направил материалы проверки в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража,совершённая в особо крупном размере». Нюансы расследования находятся на контроле прокуратуры.