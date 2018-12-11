2018-12-11T07:14:35+03:00
Общество

Подозрительные яйца не попали во Владивосток

Полицейские остановили грузовик, перевозивший более 79 тысяч куриных яиц без ветеринарных документов
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
79 200 куриных яиц помещены на изолированное хранение.79 200 куриных яиц помещены на изолированное хранение.
Изменить размер текста:

Полицейские и инспекторы Россельхознадзора задержали под Лучегорском подозрительный грузовик, перевозивший более 79 тысяч куриных яиц.

Поводом для осмотра грузовика стала стандартная процедура проверки документов. Изучив сопроводительные бумаги на груз, выяснилось, что водитель перевозил яйца без каких-либо ветеринарных сопроводительных документов. Иных документов, подтверждающих качество продукции и природу её происхождения, у дальнобойщика не оказалось.

Весь груз, а это 79 200 штук яиц, пришлось арестовать и поместить на изолированное хранение.

Водитель грузовика получил не только штраф за перевозку продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, но и предписание о предоставлении таких документов. Только после устранения этого нарушения он сможет забрать свой груз и довезти его до Владивостока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под колёса большегруза попал пассажир «Ниссана» , отстегнув ремень
В Приморье арестовали младшего братца свинки Пеппы
АО «Восточный Порт» реконструировало участок дороги федерального значения
Во Владивостоке неизвестные незаметно утащили почти 22 кубометра грунта
Русские моряки с «Палладия» в Южной Корее сидят без еды и света
Приморский капитан наловил камбалы на 2,5 года «условки»
Третьекурсник приморского вуза изобрёл уникальную конструкцию для инвалидов
В хорольском кефире и «Снежке» нашли кишечную палочку
Бесснежная зима воцарилась в Приморье
Новогодний городок сооружают в Спортивной гавани Владивостока
Приморье добавит льгот пенсионерам и ветеранам труда
Лихач на фуре протаранил тягач и сломал ногу в Приморье
Более 13,5 тысяч браков заключили в Приморье в 2018 году
Жителям Владивостока заплатят за патроны и взрывчатку
Школьников Владивостока теперь кормят вкуснее и полезнее
Зарплату школьным водителям наконец повысят в Приморье
Молодой водитель погиб в тяжелой аварии в Приморье
Житель Владивостока сутки провел на лодке в ледяном плену
Приморский собачник наткнулся в лесу на павшую лошадь
Виновника аварии с тремя погибшими посадили в Приморье
«Врубил фары»: таможня Владивостока задержала партию автоконтрабанды
Жительницу Приморья осудили за жульничество с пособиями
Жители Владивостока эмигрируют на другие планеты
Налётчики с пневматикой напали на пит-стоп и сели в тюрьму в Приморье
Жителям Анучинского района Приморья починят стадион и поставят спортплощадки
Корабли ТОФ прибыли в Индию для совместных учений