2018-12-12T04:21:48+03:00
Общество

Подозрительные яйца не попали во Владивосток

Полицейские остановили грузовик, перевозивший более 79 тысяч куриных яиц без ветеринарных документов
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
79 200 куриных яиц помещены на изолированное хранение.79 200 куриных яиц помещены на изолированное хранение.
Изменить размер текста:

Полицейские и инспекторы Россельхознадзора задержали под Лучегорском подозрительный грузовик, перевозивший более 79 тысяч куриных яиц.

Поводом для осмотра грузовика стала стандартная процедура проверки документов. Изучив сопроводительные бумаги на груз, проверяющие выяснили, что водитель перевозил яйца без каких-либо ветеринарных сопроводительных документов. Иных документов, подтверждающих качество продукции и природу её происхождения, у дальнобойщика не оказалось.

Весь груз, а это 79 200 штук яиц, пришлось арестовать и поместить на изолированное хранение.

Водитель грузовика получил не только штраф за перевозку продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, но и предписание о предоставлении таких документов. Только после устранения этого нарушения он сможет забрать свой груз и довезти его до Владивостока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пилотов для гражданской авиации станут учить во Владивостоке
Елочных браконьеров ловят по всему Владивостоку
Морпехи Приморья не прекращают подготовку и в праздники
17 мостов в Приморье привели в порядок за год
Во Владивостоке вновь холодно и бесснежно
В Находке переломали рёбра управленцу и депутату Злотеску
В Уссурийске у непутёвой мамаши отняли годовалую дочку
Наркодельцы из Владивостока жестоко ошиблись на счёт покупателя своего товара
АО «Восточный Порт» построит парк отдыха во Врангеле
В субботу температура воздуха в Приморье прогреется до +5 °C
Во Владивостоке погибла женщина, сорвавшись с Рудневского моста
Обзор почтовых сервисов для новогодних посылок
До пяти утра приморские пожарные тушили частный дом
Находкинский музей вошел в число номинантов премии «Европейский музей года 2019» EMYA-2019
Бюджет Приморья на 2019 год принят в окончательном третьем чтении
Депутаты позаботились о садоводах Приморья
Во Владивостоке перекрыли проезд по Басаргина из-за потерянного прицепа с контейнером
Россельхознадзор обнаружил вирус гриппа птиц на приморской птицефабрике
Мировые распродажи почти на треть увеличили поступление международной почты в Приморье
Московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию во Владивостоке
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей