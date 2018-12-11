Подозрительные яйца не попали во Владивосток

11 Дек. 07:14 2018-12-12T04:21:48+03:00

Полицейские остановили грузовик, перевозивший более 79 тысяч куриных яиц без ветеринарных документов

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Полицейские и инспекторы Россельхознадзора задержали под Лучегорском подозрительный грузовик, перевозивший более 79 тысяч куриных яиц.

Поводом для осмотра грузовика стала стандартная процедура проверки документов. Изучив сопроводительные бумаги на груз, проверяющие выяснили, что водитель перевозил яйца без каких-либо ветеринарных сопроводительных документов. Иных документов, подтверждающих качество продукции и природу её происхождения, у дальнобойщика не оказалось.

Весь груз, а это 79 200 штук яиц, пришлось арестовать и поместить на изолированное хранение.

Водитель грузовика получил не только штраф за перевозку продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, но и предписание о предоставлении таких документов. Только после устранения этого нарушения он сможет забрать свой груз и довезти его до Владивостока.