АО «Восточный Порт» реконструировало участок дороги федерального значения

СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-11T07:18:29+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», провел ремонтные работы на участке федеральной автомобильной дороги «Артем–Находка–порт Восточный» в рамках реализации проекта Третьей очереди высокотехнологичного угольного терминала.

Участок дороги по улице Васяновича во Врангеле является важным объектом транспортной инфраструктуры для жителей микрорайона, АО «Восточный Порт» и других предприятий, расположенных в районе бухты Врангеля. Дорога соединяет микрорайон с населенным пунктом Хмыловка, действующим высокотехнологичным угольным комплексом АО «Восточный Порт» и строящейся Третьей очередью.

Строительные работы проведены на участке дороги протяженностью 800 метров с соблюдением всех требований проектной документации, технических регламентов, строительных норм. Выполнены выемка и подсыпка грунта, произведена укладка песчаной подушки и щебневого слоя. Уложено 6,7 тыс. тонн асфальта, выполнено устройство габионной стенки длиной 226 метров.

Дорога была оборудована новыми системами освещения и тротуарами. Вдоль отремонтированного участка построили дополнительную асфальтированную автомобильную парковку. Комплекс работ по обустройству дороги включает нанесение разметки, установку дорожных знаков и монтаж ограждения.

«Данный участок дороги постоянно подвергался подтоплению во время сильных дождей. В ходе ремонтных работ проложена новая дренажная система и произведена реконструкция системы дождевой канализации общей протяженностью 340 метров, что позволяет максимально быстро отводить воду с дороги и решает проблему подтопления», — отметил заместитель управляющего директора по капитальному строительству АО «Восточный Порт» Вячеслав Налобин.