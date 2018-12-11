2018-12-11T07:27:05+03:00
Общество

В Приморье арестовали младшего братца свинки Пеппы

10 тысяч брелоков «Поросёнок Джордж» незаконно ввезли из Китая в Россию
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба ДВТУФото: пресс-служба ДВТУ
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Таможенники Находки выявили китайские контрафактные брелки, которые ехали из Китая в одну из челябинских фирм. 10 тысяч безделушек с изображением поросёнка Джорджа – героя из мультка «Свинка Пеппа» сейчас арестованы. Всё дело в том, что представитель правообладателя товарного знака с изображением «Поросенок Джордж» сообщил о том, что аксессуар для ключей ввезли без их разрешения. Ущерб он оценил в 1 миллион рублей.

Фирме из Челябинска грозит штраф с конфискацией товара за нарушение авторских прав. После завершения расследования дело направят в суд.

Спрака : Герой популярного мультсериала «Поросёнок Джордж» - объект авторского права, принадлежащего компании «Энтертейнмент Уан ЮК Лимитед» (Великобритания), и подлежит правовой охране в России.

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