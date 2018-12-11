2018-12-11T08:33:45+03:00
Общество

Под колёса большегруза попал пассажир «Ниссана» , отстегнув ремень

Мужчина вывалился из авто прямо под колёса
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД ПриморьяФото: пресс-служба УМВД Приморья
Изменить размер текста:

На 56 километре автороги Уссурийск – Пограничный – Госграница (Пограничный район) из-за непристёгнутого ремня безопасности погиб молодой мужчина.

Оказалось, что 59-летний водитель грузовика Френч Лайнер, ехал со стороны Уссурийска в направлении Пограничного. Когда он решил обогнать, поворачивающий налево, «Ниссан Датсун», то врезался в него. В этот момент от удара у «Ниссана» открылась передняя пассажирская дверь и из неё выпал 23-летний мужчина. Он тут же попал под колёса большегруза. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Но помочь парню они медики уже не сумели.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Приморье из-за непристёгнутого ремня получили травмы 54 человека, из них 5 погибли.

Ведомство напоминает, что сейчас в мире нет более эффективного средства защиты водителя и пассажира в автомобиле, чем ремень безопасности. Специальные удерживающие устройства разработаны как для маленьких детей, так и для беременных женщин. Однако, несмотря на это, усилия автопроизводителей будут напрасны, если водители и пассажиры будут игнорировать элементарные правила безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье арестовали младшего братца свинки Пеппы
АО «Восточный Порт» реконструировало участок дороги федерального значения
Подозрительные яйца не попали во Владивосток
Во Владивостоке неизвестные незаметно утащили почти 22 кубометра грунта
Русские моряки с «Палладия» в Южной Корее сидят без еды и света
Приморский капитан наловил камбалы на 2,5 года «условки»
Третьекурсник приморского вуза изобрёл уникальную конструкцию для инвалидов
В хорольском кефире и «Снежке» нашли кишечную палочку
Бесснежная зима воцарилась в Приморье
Новогодний городок сооружают в Спортивной гавани Владивостока
Приморье добавит льгот пенсионерам и ветеранам труда
Лихач на фуре протаранил тягач и сломал ногу в Приморье
Более 13,5 тысяч браков заключили в Приморье в 2018 году
Жителям Владивостока заплатят за патроны и взрывчатку
Школьников Владивостока теперь кормят вкуснее и полезнее
Зарплату школьным водителям наконец повысят в Приморье
Молодой водитель погиб в тяжелой аварии в Приморье
Житель Владивостока сутки провел на лодке в ледяном плену
Приморский собачник наткнулся в лесу на павшую лошадь
Виновника аварии с тремя погибшими посадили в Приморье
«Врубил фары»: таможня Владивостока задержала партию автоконтрабанды
Жительницу Приморья осудили за жульничество с пособиями
Жители Владивостока эмигрируют на другие планеты
Налётчики с пневматикой напали на пит-стоп и сели в тюрьму в Приморье
Жителям Анучинского района Приморья починят стадион и поставят спортплощадки
Корабли ТОФ прибыли в Индию для совместных учений