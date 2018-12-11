2018-12-11T10:01:01+03:00
Общество

Под колёса большегруза попал пассажир «Ниссана», отстегнув ремень

Мужчина вывалился из авто прямо под колёса
Софья КУЧИНА
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Фото: пресс-служба УМВД ПриморьяФото: пресс-служба УМВД Приморья
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На 56 километре автороги Уссурийск – Пограничный – Госграница (Пограничный район) из-за непристёгнутого ремня безопасности погиб молодой мужчина.

Оказалось, что 59-летний водитель грузовика Френч Лайнер, ехал со стороны Уссурийска в направлении Пограничного. Когда он решил обогнать, поворачивающий налево, «Ниссан Датсун», то врезался в него. В этот момент от удара у «Ниссана» открылась передняя пассажирская дверь и из неё выпал 23-летний мужчина. Он тут же попал под колёса большегруза. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Но помочь парню они медики уже не сумели.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Приморье из-за непристёгнутого ремня получили травмы 54 человека, из них 5 погибли.

Ведомство напоминает, что сейчас в мире нет более эффективного средства защиты водителя и пассажира в автомобиле, чем ремень безопасности. Специальные удерживающие устройства разработаны как для маленьких детей, так и для беременных женщин. Однако, несмотря на это, усилия автопроизводителей будут напрасны, если водители и пассажиры будут игнорировать элементарные правила безопасности.

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