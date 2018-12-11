2018-12-11T09:50:34+03:00
Общество

В Приморье служебная собака привела военных к нарушителю границы

Иностранец просто хотел посмотреть на Россию и Китай
Софья КУЧИНА
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Фото: DepositphotosФото: Depositphotos
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В Уссурийске задержали иностранца, который нелегально пересек границу и собирался продолжить своё путешествие в Китай, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморью.

Нарушителя нашли недалеко от отделения "Сосновая падь" погрануправления ФСБ в поселке Пограничном на российско-китайском границе. На его след пограничный отряд вывела служебная собака. «Турист» признался, что просто хотел посмотреть Россию и КНДР. При себе у него был загранпаспорт, сотовый телефон, деньги, тёплые вещи и несколько китайско-корейских разговорников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересченение границы Российской Федерации».

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