В Приморье служебная собака привела военных к нарушителю границы

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-11T09:50:34+03:00

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В Уссурийске задержали иностранца, который нелегально пересек границу и собирался продолжить своё путешествие в Китай, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморью.

Нарушителя нашли недалеко от отделения "Сосновая падь" погрануправления ФСБ в поселке Пограничном на российско-китайском границе. На его след пограничный отряд вывела служебная собака. «Турист» признался, что просто хотел посмотреть Россию и КНДР. При себе у него был загранпаспорт, сотовый телефон, деньги, тёплые вещи и несколько китайско-корейских разговорников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересченение границы Российской Федерации».