В селе Красный Яр Приморского края состоялось открытие почтового отделения
Новое здание почтового отделения стало частью единого инфраструктурного комплекса национального парка «Бикин», созданного по инициативе Центра «Амурский тигр» для его сотрудников, местных жителей, а также гостей Красного Яра – российских и зарубежных любителей экологического туризма.
В открытии почтового отделения 11 декабря 2018 года приняли участие генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, и. о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна Потапова и директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.
«Социальная функция почтовой связи особенно ярко проявляется на селе. Возможность получить востребованные товары и услуги здесь и сейчас, не выезжая из удаленного таежного поселка, является существенным условием благополучия коренных жителей края и развития национального парка, где усилиями многих людей сохраняют популяцию амурского тигра», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.
Здание спроектировано специально для Почты России с учетом современных стандартов оказания услуг почтовой связи. Внешний вид почтового отделения, построенного из клееного бруса, гармонично вписывается в ландшафт природного заповедника. Единая информационная система предприятия обеспечивает автоматизацию предоставления почтовых, финансовых и государственных услуг.
На общей площади 62,2 кв. м расположился светлый клиентский зал, имеется комната для персонала, предусмотрено автономное отопление и централизованное водоснабжение. Клиентский зал и рабочее место начальника почтового отделения оборудованы эргономичной мебелью, стеллажами для почтовой упаковки, товаров для дома и учебы. В почтовом отделении можно приобрести сим-карты сотовой связи. Из печатного каталога дистанционной торговли «Почтамаркет» или на сайте market.pochta.ru жители села могут выбрать различные товары, в том числе крупную бытовую технику, антенны и цифровые приставки для приема бесплатного цифрового телевидения. Любой заказ доступен для оплаты при получении в почтовом отделении.
По словам местных жителей, в жизни Красного Яра Почта всегда играла культурную и просветительскую роль, была местом встречи с момента основания села в 1957 году. Здесь учителя и охотники проводили шахматные баталии. В продолжение этой традиции, до сих пор любимой игрой местных охотников остаются шахматы. Каждая семья выписывала газеты, журналы, писала письма. До 60-х годов удэгейцы доставляли почту по реке из города Бикин на долбленых лодках – «батах», толкая вручную шестами около 20 км пути. Затем и вплоть до конца 80-х годов доставка почтовой корреспонденции, посылок и печатных изданий осуществлялась местной авиацией.
Сегодня почтовый обмен с сельским отделением 692017 выполняется три раза в неделю автотранспортом. Протяженность почтового пути от Дальнереченска до Красного Яра составляет 240 км.