В селе Красный Яр Приморского края состоялось открытие почтового отделения

11 Дек. 10:16 2018-12-11T10:16:51+03:00

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Новое здание почтового отделения стало частью единого инфраструктурного комплекса национального парка «Бикин», созданного по инициативе Центра «Амурский тигр» для его сотрудников, местных жителей, а также гостей Красного Яра – российских и зарубежных любителей экологического туризма.

В открытии почтового отделения 11 декабря 2018 года приняли участие генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, и. о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Татьяна Потапова и директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

«Социальная функция почтовой связи особенно ярко проявляется на селе. Возможность получить востребованные товары и услуги здесь и сейчас, не выезжая из удаленного таежного поселка, является существенным условием благополучия коренных жителей края и развития национального парка, где усилиями многих людей сохраняют популяцию амурского тигра», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Здание спроектировано специально для Почты России с учетом современных стандартов оказания услуг почтовой связи. Внешний вид почтового отделения, построенного из клееного бруса, гармонично вписывается в ландшафт природного заповедника. Единая информационная система предприятия обеспечивает автоматизацию предоставления почтовых, финансовых и государственных услуг.

На общей площади 62,2 кв. м расположился светлый клиентский зал, имеется комната для персонала, предусмотрено автономное отопление и централизованное водоснабжение. Клиентский зал и рабочее место начальника почтового отделения оборудованы эргономичной мебелью, стеллажами для почтовой упаковки, товаров для дома и учебы. В почтовом отделении можно приобрести сим-карты сотовой связи. Из печатного каталога дистанционной торговли «Почтамаркет» или на сайте market.pochta.ru жители села могут выбрать различные товары, в том числе крупную бытовую технику, антенны и цифровые приставки для приема бесплатного цифрового телевидения. Любой заказ доступен для оплаты при получении в почтовом отделении.

По словам местных жителей, в жизни Красного Яра Почта всегда играла культурную и просветительскую роль, была местом встречи с момента основания села в 1957 году. Здесь учителя и охотники проводили шахматные баталии. В продолжение этой традиции, до сих пор любимой игрой местных охотников остаются шахматы. Каждая семья выписывала газеты, журналы, писала письма. До 60-х годов удэгейцы доставляли почту по реке из города Бикин на долбленых лодках – «батах», толкая вручную шестами около 20 км пути. Затем и вплоть до конца 80-х годов доставка почтовой корреспонденции, посылок и печатных изданий осуществлялась местной авиацией.

Сегодня почтовый обмен с сельским отделением 692017 выполняется три раза в неделю автотранспортом. Протяженность почтового пути от Дальнереченска до Красного Яра составляет 240 км.