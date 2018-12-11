Уже весной приморских школьников отправят на ЕГЭ по китайскому

11 Дек. 10:39 2018-12-11T10:39:34+03:00

Определиться, что сдавать, а что нет, придётся в январе

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Выпускники российских школ уже в следующем году смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тестирование будет проходить в такой же форме, что и по европейским языкам: аудирование, чтение, грамматика и письмо. Однако, будут и отличия, ведь в языке поднебесной нет алфавита.

Еще в прошлом году у школьников города была возможность пройти пробный экзамен. Тогда в задания вошли примерные пункты ЕГЭ.

Сколько человек решится на сдачу, пока что неизвестно, но интерес к дисциплине специалисты видят уже сейчас. Отметим, что во Владивостоке язык преподают в школах: № 6, 9, 63, а также частично в гимназиях № 1 и 2.