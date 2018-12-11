Многодетные семьи Приморья могут получить 3 миллиарда на жильё

11 Дек. 11:31 2018-12-11T11:31:26+03:00

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Депутаты краевого парламента в первом чтении приняли проект закона «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Приморского края».

Если закон примут, то выплату получат сразу несколько категорий семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, на деньги от государства смогут претендовать родители, воспитывающие пять и более детей; трое и более детей, один из которых является ребенком –инвалидом. Также поддержку окажут семьям с ребенком-инвалидом, получившим жилье в период с 1 января 2012 года по 31 января 2018 года, в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Семьи, воспитывающие от трёх детей, члены которой получили жильё в рамках госпрограммы, также получат необходимые средства.

В соответствии с законом выплату предоставят только один раз. Закон содержит подробные условия предоставления выплаты и оговаривает, что право на нее может быть реализовано посредством оплаты договора купли-продажи жилого помещения. Размер денежной выплаты рассчитывается, исходя из состава семьи, в расчете 18 квадратных метров общей площади на человека. Среднюю стоимость 1 квадратного метра рассчитывать будут, исходя из средней рыночной стоимости по Приморью.

На реализацию проекта необходимо почти 3 миллиарда рублей. Доработать его необходимо в кратчайшие сроки, чтобы вынести на рассмотрение во втором и третьем чтении уже к следующему заседанию ЗакСобрания – 19 декабря.