Приморье по прежнему минуют снега

СЕГОДНЯ 00:00 2018-12-12T00:00:55+03:00

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Сегодня, 12 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный.Температура воздуха -4...-15°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -7...-9°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -8...-10°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -5...-7°C.