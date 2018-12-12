Приморье по-прежнему минуют снега
Погоду определяет гребень антициклона
Фото: tver.mk.ru
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Сегодня, 12 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный.Температура воздуха -4...-15°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -7...-9°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха -8...-10°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха -5...-7°C.