Хоть один да нашёлся клиент: суеверную жительницу Владивостока облапошила гадалка
Ленинский районный суд вынес приговор цыганке, которая обманула жительницу Владивостока.
Доверчивую клиентку она уверила, что на ней порча, и только специальный обряд спасёт её от страшной судьбы.
Потерпевшая передала ворожее для обряда деньги и золотые украшения на сумму 41 тысяча рублей. Колдунья обещала всё вернуть, когда проведёт обряд, но в назначенное время просто не появилась, а драгоценности присвоила себе.
Обманщицу признали виновной в хищении чужого имущества путём обмана. Свою вину она признала. Суд назначил гадалке 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.