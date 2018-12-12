2018-12-12T03:35:03+03:00
Общество

Хоть один да нашёлся клиент: суеверную жительницу Владивостока облапошила гадалка

Она уверила женщину, что на ней порча
Софья КУЧИНА
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Фото: NewGrodno.ByФото: NewGrodno.By
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Ленинский районный суд вынес приговор цыганке, которая обманула жительницу Владивостока.

Доверчивую клиентку она уверила, что на ней порча, и только специальный обряд спасёт её от страшной судьбы.

Потерпевшая передала ворожее для обряда деньги и золотые украшения на сумму 41 тысяча рублей. Колдунья обещала всё вернуть, когда проведёт обряд, но в назначенное время просто не появилась, а драгоценности присвоила себе.

Обманщицу признали виновной в хищении чужого имущества путём обмана. Свою вину она признала. Суд назначил гадалке 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

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