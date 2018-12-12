Цифровое ТВ завоевало Лазовский район Приморья

СЕГОДНЯ 05:23 2018-12-12T05:23:10+03:00

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Во вторник, 11 декабря в Лазовском районе Приморья наконец запустили цифровое телевидение. Теперь у жителей этого отдалённого района есть возможность бесплатно смотреть 10 каналов второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ» и «Муз ТВ». Раньше эти каналы были только в платном пакете.

Врио губернатора Олег Кожемяко, руководивший подключением, считает, что это хороший новогодний подарок от властей жителям региона. Тем более что пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи смогут получиь компенсации до 6 тысяч рублей за установку спутникового оборудования.

Соответствующий закон также был принят по инициативе главы региона. Компенсации в бюджете края предусмотрели более 12 миллионов рублей. Кроме того, жители Приморья смогут вернуть средства за оборудование, приобретенное в период с 15 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Сегодня телеканалы второго мультиплекса работают в городах, где проживает больше 50 тысяч человек: в Арсеньеве, Артёме, Владивостоке, Находке и Уссурийске. Расширение сети вещание ведётся и в других районах края. Вещание подключат поэтапно в декабре. Уже подключены Пожарский, Красноармейский, Дальнереченский, Кировский районы, Лесозаводск. Следующие на очереди – Ольгинский, Яковлевский, Чугуевский, Анучинский, Кавалеровский район, Дальнегорск и другие.