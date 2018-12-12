До станции Хасан приморцы снова смогут добираться поездом
С сегодняшнего дня по маршруту «Уссурийск - Рязановка- Гвоздево- Краскино- Хасан» вновь начнут курсировать поезда. Первый состав отправится с Уссурийского вокзала в 15.52. Пять дней в неделю: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье у приморцев будет возможность добраться, куда им необходимо, с существенной экономией средств.
Стоимость полного билета от станции Уссурийск: до станции Хасан- 460
рублей, до Краскино (станция Махалино) - 384 рубля. До Рязановки можно будет доехать за 300 рублей, а до Бамбурово за 250. До Приморской стоимость билета составит 190 рублей, до Виневитино - 120 рублей.
Стоимость полного билета от станции Хасан: до Краскино- 84 рубля, до
Гвоздево- 120 рублей, до Рязановки- 160 рублей, до Виневитино- 360
рублей, до ст. Барановский- 410 рублей.
Стоимость полного билета от Краскино (станция Махалино): до Гвоздево- 42
рубля, до Сухановки- 72 рубля, до Приморской- 204 рубля. Проезд до
станции Барановский составит 334 рубля.
График движения следующий:
отправление от станции Уссурийск- 15:52
Баневурово- 16:11
Барановский- 16:31
Оленевод- 17:01
Виневитино- 17:33
Провалово- 18:05
Приморская- 18:43
Кедровый- 18:58
Бамбурово- 19:37
Рязановка- 20:13
Сухановка- 20:40
Гвоздево- 21.04
Краскино (ст. Махалино) - 21:21
Хасан- 22.23
График движения по маршруту «Хасан- Краскино- Гвоздево- Рязановка- Уссурийск»:
Хасан, отправление в 01:06
Краскино (ст.Махалино)- 02:04
Гвоздево- 02:41
Сухановка- 03:08
Рязановка- 03:42
Бамбурово- 04:05
Кедровый- 04:38
Приморская- 04:53
Провалово- 05:37
Виневитино- 06:41
Оленевод- 07:22
Барановский- 07:49
Баневурово- 08:04
Уссурийск- 08:26 прибытие.