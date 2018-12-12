До станции Хасан приморцы снова смогут добираться поездом

12 Дек. 06:28 2018-12-12T06:28:03+03:00

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С сегодняшнего дня по маршруту «Уссурийск - Рязановка- Гвоздево- Краскино- Хасан» вновь начнут курсировать поезда. Первый состав отправится с Уссурийского вокзала в 15.52. Пять дней в неделю: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье у приморцев будет возможность добраться, куда им необходимо, с существенной экономией средств.

Стоимость полного билета от станции Уссурийск: до станции Хасан- 460

рублей, до Краскино (станция Махалино) - 384 рубля. До Рязановки можно будет доехать за 300 рублей, а до Бамбурово за 250. До Приморской стоимость билета составит 190 рублей, до Виневитино - 120 рублей.

Стоимость полного билета от станции Хасан: до Краскино- 84 рубля, до

Гвоздево- 120 рублей, до Рязановки- 160 рублей, до Виневитино- 360

рублей, до ст. Барановский- 410 рублей.

Стоимость полного билета от Краскино (станция Махалино): до Гвоздево- 42

рубля, до Сухановки- 72 рубля, до Приморской- 204 рубля. Проезд до

станции Барановский составит 334 рубля.

График движения следующий:

отправление от станции Уссурийск- 15:52

Баневурово- 16:11

Барановский- 16:31

Оленевод- 17:01

Виневитино- 17:33

Провалово- 18:05

Приморская- 18:43

Кедровый- 18:58

Бамбурово- 19:37

Рязановка- 20:13

Сухановка- 20:40

Гвоздево- 21.04

Краскино (ст. Махалино) - 21:21

Хасан- 22.23

График движения по маршруту «Хасан- Краскино- Гвоздево- Рязановка- Уссурийск»:

Хасан, отправление в 01:06

Краскино (ст.Махалино)- 02:04

Гвоздево- 02:41

Сухановка- 03:08

Рязановка- 03:42

Бамбурово- 04:05

Кедровый- 04:38

Приморская- 04:53

Провалово- 05:37

Виневитино- 06:41

Оленевод- 07:22

Барановский- 07:49

Баневурово- 08:04

Уссурийск- 08:26 прибытие.