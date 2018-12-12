2018-12-12T07:02:36+03:00
Общество

Почти 6 тонн красной рыбы и икры купили у Приморья азиатские страны

На экспорт отправилось 1204 тонны красной икры
Софья КУЧИНА
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Фото: 56orbФото: 56orb
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В ноябре Приморье отправило на экспорт 1204 тонны красной икры, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Это число составила как несолёная мороженая икра в ястыках, так и солёная лососёвая. В основном икру покупала Япония(604,7 тонны), Республика Корея(697,9 тонны) и Китай(1 тонна).

Также иностранцы весьма и весьма охотно «брали» у нас красную рыбу. Приморье отправило на экспорт 5589,2 тонны горбуши, кеты, кижуча, чавычи и других лососвевых. Закупали рыбу китайцы(4367,3 тонны), японцы (574,6 тонны), тайцы(375,1 тонны) и вьетнамцы( 272,2 тонны).

На все экспортные пратии Россельхознадзор оформил ветеринарные сопроводительные документы. Нарушений техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ведомство не выявило.

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