Во Владивостоке неизвестные сожгли угнанную «японку»

12 Дек. 08:11 2018-12-12T08:11:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью во Владивостоке на улице Енисейской сгорел автомобиль, сообщает «КП» со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.

Как стало известно подписчикам сообщества, бордовую Toyota Verossa угнали буквально пару дней назад. И вот итог.

По словам очевидцев, неизвестные ночью подошли к машине, облили горючей смесью, подожгли и ушли с места преступления. По информации МЧС, информация о возгорании поступила в службу в 23:44, уже в 23:57 пожарные локализовали огонь, а через полчаса полностью потушили пламя.

dpskontrol_125rus На Енисейской сгорел автомобиль

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Комсмолка» следит за развитием событий.