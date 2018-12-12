Во Владивостоке неизвестные сожгли угнанную «японку»
Автомобиль на Енисейской выгорел дотла
Фото: avto-russia.ru
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Этой ночью во Владивостоке на улице Енисейской сгорел автомобиль, сообщает «КП» со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus.
Как стало известно подписчикам сообщества, бордовую Toyota Verossa угнали буквально пару дней назад. И вот итог.
По словам очевидцев, неизвестные ночью подошли к машине, облили горючей смесью, подожгли и ушли с места преступления. По информации МЧС, информация о возгорании поступила в службу в 23:44, уже в 23:57 пожарные локализовали огонь, а через полчаса полностью потушили пламя.
На Енисейской сгорел автомобиль
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. «Комсмолка» следит за развитием событий.