2018-12-12T08:58:17+03:00
Общество

Пограничники изъяли у двух приморцев множество звериных шкур и женьшеневой настойки

Природе нанесён неоценимый ущерб
Софья КУЧИНА
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Фото: loveopium.ruФото: loveopium.ru
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Две крупные партии дериватов диких краснокнижных животных обнаружили и изъяли пограничники в селе Кокшаровка Чугуевского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь, на территории одного из частных домов, в морозильных камерах хранились 28 фрагментов разных костей амурского тигра, 60 лап, 14 фрагментов челюстей и 13 желчных пузырей гималайского и бурого медведей. Также, хозяин всего этого добра хранил более 40 частей туш животных, различные внутренние органы, рога и шкуры, панты и тушу рыси.

Как признаётся владелец дома, «сюрприз» оставил ему на платное хранение один знакомый. Очевидно, он же «подкинул по старой дружбе» и 22 корня краснокнижного женьшеня, часть которого пустили на настойку. 11 грибов лакированного трутовика, занесенного в Красные книги РФ и Приморского края, сотрудники ФСБ также изъяли.

Дальневосточный филиал Центра «Амурский тигр» провёл экспертизу, которая подтвердила,что кости и их фрагменты принадлежат разным тиграм. Ущерб от убийства полосатого хищника составил 4 миллиона 168 тысяч рублей.

Второго хранителя дериватов поймали в Арсеньеве. 59-летний горожанин держал дома шкуру белого медведя, 35 шкур пушнины (соболя, выдры), различные части тел и внутренние органы диких животных, а также более 12 литров спиртосодержащей жидкости с корнями женьшеня. Мужчина признался, что пушнину он покупал у других жителей города для выделки и продажи. Медвежью же шкуру он приобрёл для себя много лет назад, чтобы украсить своё жилище. Настойку «кулинар» также делал для личного пользования.

Всё бы прошло гладко, однако правоохранители выяснили, что несколько лет назад у арсеньевца уже изымали корни женьшеня и восемь шкур амурского тигра, приобретенные для реализации.

По данным фактам проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.

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