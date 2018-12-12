2018-12-12T09:28:21+03:00
Общество

«Эта дама просто пуля!»: пьяная жительница Приморья избила полицейского

Соседи женщины характеризуют её крайне негативно
Софья КУЧИНА
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Фото: https://rus.delfi.lvФото: https://rus.delfi.lv
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40-летняя жительница Артёма поплатилась свободой за нападение на стража порядка, сообщает пресс-служба УМВД по Приморью.

По информации ведомства, в мае 2018 года женщину доставили в дежурную часть из-за нарушения правопорядка. Мадам была сильно нетрезва, ругалась матом и ударила сотрудника патрульно-постовой службы.

К слову позднее выяснилось, что соседи этой фурии характеризуют её крайне нелицеприятно: женщина злоупотребляет алкоголем и бродяжничает.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Причастность фигурантки к преступлению полностью доказана, суд признал женщину виновной. Агрессорше «дали» 1 год 10 месяцев исправительной колонии общего режима.

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