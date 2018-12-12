2018-12-12T10:23:24+03:00
Общество

Медоборудование - больницам, круговое движение - Находке, а Владивостоку паромы пообещал врио губернатора

Олег Кожемяко провёл день приёма граждан
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ru/Фото: primorsky.ru/
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В рамках Общероссийского дня приёма граждан врио губернатора Олег Кожемяко встретился с приморцами, сообщает пресс-служба администрации края.

К нынешнему главе Приморья обращались с самыми разными вопросами, передаёт ведомство. Ключевые моменты - это детский отдых, оформление земельных участков, транспортная структура и здравоохранение.

Заявители не только приходили, но и звонили по видеосвязи. Так, Наталья Кухтюк из Лесозаводска, обратилась к Олегу Кожемяко именно таким образом. Её вопрос о частых подтоплениях района - один из самых актуальных для всех лесозаводчан. По итогу разговора глава Лесозаводского городского округа

Сергей Михайлов получил задачу очистить и укрепить русла рек до конца года.

Один из жителей Владивостока считает проблемой некачественное транспортное сообщение с островом Русским. Рано утром ему тяжело добираться в центр города. Выход найден: врио дал поручение рассмотреть возможность запуска парома летом и судна на воздушных подушках зимой.

По итогам разговоров в Чугуевке появится хоккейная коробка и каток, а в Находкен организуют круговое движение на аварийном участке дороги.

Также, по итогу личной встречи со Станиславом Козловым, Кожемяко поручил заложить в краевой бюджет 120 миллионов рублей на приобретение медоборудования в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Краевой детской клинической больницы №1.

«КП» напоминает, общероссийский прием граждан проводится ежегодно в День Конституции РФ. В этот день на прием к руководителям органов местного самоуправления, правоохранительных и надзорных органов, иных федеральных структур можно попасть без предварительной записи в порядке живой очереди.

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