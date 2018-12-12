За насилие над четырёхлетним малышом житель Владивостока отправится за решётку
Мать мальчика обратилась в полицию, когда увидела, что с её сыном творит сожитель
Фото: armeniasputnik.am
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Фрунзенский районный суд вынес приговор местному жителю, его признали виновным в педофилии.
Будучи пьяным тот совершил иные действия сексуального характера с четырёхлетним сыном своей сожительницы. Когда женщина вошла в комнату, где они находились, и увидела этот кошмар, то сразу же обратилась к правоохранителям.
За свои зверства негодяй получил 14 лет колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.