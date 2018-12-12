2018-12-12T10:40:46+03:00
Происшествия

За насилие над четырёхлетним малышом житель Владивостока отправится за решётку

Мать мальчика обратилась в полицию, когда увидела, что с её сыном творит сожитель
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: armeniasputnik.amФото: armeniasputnik.am
Изменить размер текста:

Фрунзенский районный суд вынес приговор местному жителю, его признали виновным в педофилии.

Будучи пьяным тот совершил иные действия сексуального характера с четырёхлетним сыном своей сожительницы. Когда женщина вошла в комнату, где они находились, и увидела этот кошмар, то сразу же обратилась к правоохранителям.

За свои зверства негодяй получил 14 лет колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В выходные дни владивостокцы смогут открыть ледовый сезон на «Авангарде»
Медоборудование - больницам, круговое движение - Находке, а Владивостоку паромы пообещал врио губернатора
«Эта дама просто пуля!»: пьяная жительница Приморья избила полицейского
Пограничники изъяли у двух приморцев множество звериных шкур и женьшеневой настойки
Во Владивостоке неизвестные сожгли угнанную «японку»
Почти 6 тонн красной рыбы и икры купили у Приморья азиатские страны
До станции Хасан приморцы снова смогут добираться поездом
Цифровое ТВ завоевало Лазовский район Приморья
Елочные базары начинают свою работу во Владивостоке
Хоть один да нашёлся клиент: суеверную жительницу Владивостока облапошила гадалка
Приморье по-прежнему минуют снега
Многодетные семьи Приморья могут получить 3 миллиарда на жильё
Уже весной приморских школьников отправят на ЕГЭ по китайскому
В селе Красный Яр Приморского края состоялось открытие почтового отделения
В Приморье служебная собака привела военных к нарушителю границы
Под колёса большегруза попал пассажир «Ниссана», отстегнув ремень
В Приморье арестовали младшего братца свинки Пеппы
АО «Восточный Порт» реконструировало участок дороги федерального значения
Подозрительные яйца не попали во Владивосток
Во Владивостоке неизвестные незаметно утащили почти 22 кубометра грунта
Русские моряки с «Палладия» в Южной Корее сидят без еды и света
Приморский капитан наловил камбалы на 2,5 года «условки»