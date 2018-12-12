В выходные дни владивостокцы смогут открыть ледовый сезон на «Авангарде»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-12T11:20:41+03:00

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Уже в эту пятницу на стадионе «Авангард» откроется каток, сообщает пресс-служба администрации города. Каждый день, с 10 утра и до 10 вечера владивостокцы смогут наслаждаться здесь зимними забавами. Только в понедельник, из-за санитарных часов каток будет начинать работу с 16 часов.

Как сообщил директор стадиона «Авангард» Константин Цыбулин, соцскидки для разных категорий граждан будут действовать и этой зимой. Дети до 5 лет и пенсионеры смогут кататься на коньках совершенно бесплатно, а студенты с существенной скидкой. Купленный билет действует весь день.

На стадион заработает прокат коньков, пункт заточки, теплая раздевалка, туалеты и медпункт. Посетители смогут согреться здесь, купив горячий чай или кофе.

Горадминистрация напоминает, что прямо сейчас во Владивостоке заливают бесплатные муниципальные катки и хоккейные коробки. Всего в этом сезоне в городе подготовят 76 объектов.