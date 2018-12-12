Сегодня в Приморье холодно и ветрено

12 Дек. 23:10 2018-12-12T23:10:14+03:00

Надежд на то, что к Новому году Владивосток покроется снегом, всё меньше

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Сегодня, 13 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

В крае небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −5... −17°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Воздух −8... −10°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −7... −9°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Воздух −5... −7°C.