Сегодня в Приморье холодно и ветрено
Надежд на то, что к Новому году Владивосток покроется снегом, всё меньше
фото из архива автора
Изменить размер текста:
Сегодня, 13 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
В крае небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −5... −17°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Воздух −8... −10°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −7... −9°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Воздух −5... −7°C.