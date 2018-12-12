Приморье начало программу по благоустройству тысячи дворов

12 Дек. 23:25 2018-12-12T23:25:32+03:00

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Первые сертификаты на благоустройство по программе «1000 дворов» вручили инициативным жителям Приморья.

В торжественной церемонии во Владивостоке в среду, 12 декабря, принял участие врио губернатора Олег Кожемяко. Такие же гарантийные документы в этот день выдали в муниципалитетах.

Олег Кожемяко отметил, что проект начинался с задумки благоустроить 400 дворов. Однако уже в первые дни пришло столько заявок, что было решено увеличить число территорий до 1000.

«Я обратился в Министерство развития Дальнего Востока с просьбой найти деньги, объяснил важность этого шага. И в итоге край получит еще около 500 миллионов рублей», — подчеркнул глава региона. Стоит добавить, что Приморье и само участвует в программе — в краевом бюджете на эти цели заложено 1,2 миллиарда рублей.

Теперь предстоит найти добросовестных подрядчиков, проконтролировать качество и сроки выполнения работ. В этом большую роль, по мнению Олега Кожемяко, должны сыграть сами жители.

«Все площадки, которые мы установим, будут безопасными, хорошо освещены, детские — оснащены видеокамерами. Это та работа, за которой мы будем следить вместе. После Нового года разместим план-график работ, и жители смогут контролировать процесс, если что-то будет не так — сообщать нам», — подчеркнул врио uубернатора.

Олег Кожемяко отметил, что программа рассчитана на пять лет, и дворы, которые не попали в первую тысячу, обязательно будут ремонтироваться в последующие годы.